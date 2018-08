Inntil for få år siden lå det en søndagsåpen grønnsakssjappe på hjørnet rett nedenfor meg. Det kan man trygt si var en gave til folkehelsen i nabolaget da folk i sentrumsnære områder kanskje ikke er like gode til å planlegge innkjøp som andre, men har like stor appetitt på en tilfredsstillende søndagsmiddag. I hvert fall merket vi søndagene godt da det i mangel på andre ting gjaldt å få mest mulig tyngde ut av den ofte lette grønnsakshyllen.

Vi kan jo umulig ha vært de eneste som flyttet søndagssuget etter noe fritert ræl med smeltet ost til konstruktive kreasjoner av hjørnelokalets flora, det var nemlig mye penger å spare på dette. Også og for ti år siden var vi ganske mange med dårlig råd i nabolaget.