Oslo, en julikveld i 2007: Halvannet år gamle Angelina er hjemme med barnevakten. Moren Sara Astar låser seg inn og får nærmest sjokk da hun titter inn på soverommet. I sengen sitter datteren og mumlesynger Whitney Hustons «I Will Always Love You». Det låter så fint, tenker Sara og fornemmer noe mer i datterens stemme. En særegenhet hun ikke klarer å definere der og da.

New York, NBCs-studio i 2016: Ti år gamle Anglina Jordan Astar synger for 12 millioner TV-seere i showet Little Big Shots, produsert av Ellen de Generes og Steve Harvey. Den lille jenta med den store stemmen fremfører «Fly me to the Moon» – barbent, med en blomsterkrans på hodet. Sart og spinkel står hun der og synger med så stor kraft og innlevelse at til og med de mest blaserte kjendisene finner frem telefonen, tvitrer og sender henne meldinger.