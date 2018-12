Bjørvig og Bentsen befinner seg langt oppe i ishavet, mellom Svalbard og Sibir. Egentlig er de med en amerikansk ekspedisjon, ledet av eventyreren og journalisten Walter Wellman, men mens de andre tilbringer vinteren i ekspedisjonens hovedkvarter på en av de andre øyene, ble Bjørvig og Bentsen utvalgt til å passe depotet på Kapp Heller.

De har bare hverandre. Og vinteren er på sitt kaldeste og mørkeste. Ute er det 30 minusgrader, inne er det 20. Det er ingen forskjell på dag og natt. Bernt Bentsen hallusinerer der han ligger, ser for seg mennesker som sitter rundt dem. Paul Bjørvig er bekymret, men også lettet der han sitter og rører i kaffen. En stund fryktet han at vennskapet var over, men ennå er det liv i Bentsen.