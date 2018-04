Jeg har laget en hemmelig liste. Under alle vinsmakingene jeg har vært med på de siste ukene, har jeg ført inn notatene som vanlig. Men har jeg hatt en ekstra oppføringsmulighet. Jeg kaller den vårlisten.

For oss som ikke fikser mer Sibirkulde. For deg som nekter å kjøpe brodder, selv om all fornuft tilsier at du burde. For de hustrige. De influensasyke. Sommer-elskerne. Denne vinteren er vakker, men den blir her for lenge. Jeg orker ikke vente lenger. Vi trenger vår nå.