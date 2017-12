– Jeg håper at jeg i 2018 kan bli journalisten Ragnhild Ås Harbo, ikke bare «hu derre #Metoo-dama»

– Rett etter at jeg hadde publisert min historie på Facebook, fikk jeg en klump i magen. Jeg fryktet voldtektstrusler som svar og var livredd for at noen som skulle skjellemeg ut hver gang telefonen ringte. Men det var bare støtte å få, sier Ragnhild Ås Harbo.

Det Sandnes-journalisten fortalte om på Facebook, var sin første reportasjereise i utlandet for Aftenposten for fire år siden. Den siste dagen skulle turen feires med kolleger fra andre mediehus. Det ble drukket alkohol, og på nachspielet på hotellet skjedde det Ragnhild Ås Harbo opplevde som et seksuelt overgrep. Det fortalte hun om på Facebook-siden sin i oktober. To dager senere sto hun på TV i NRK Debatten.