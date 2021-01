Her er psykolog Frode Thuens beste råd fra 2020

For lite sex. For mye krangel. Tinder-utroskap og gamlekjærester som bare dukker opp. Frode Thuen vet råd.

Foto: Åge Peterson

Nå nettopp

At 2020 var et møkkaår, er nå nærmest offisielt. Og som om ikke pandemien var nok, slet vi slet vi mennesker også med alt det vi alltid sliter med: Å leve sammen.

A-magasinets psykolog Frode Thuen har gjennom hele året gjort sitt beste for å hjelpe. Hver uke har han trofast besvart A-magasinets lesernes spørsmål om sexliv, samliv og livet generelt. Værsågod- her er noen av Thuens overlevelsestips fra året som gikk:

Dette har koronatiden gjort med sexlivet vårt

Foto: Åge Peterson (illustrasjon)

Har hjemmekontor, hjemmeskole, hjemmeditt og hjemmedatt gjort at vi har mer sex? Kan vi forvente en babyboom i julen og rett over nyttår? Eller er det fullstendig usannsynlig, for alle andre enn førstegangsforeldre, fordi hjemmeskole og kjedsomhet tok livet av siste rest av sexlyst?

Her er Frode Thuens tanker fra mai:

Les også Frode Thuen: Dette har koronakrisen gjort med sexlivet vårt

– Jeg har slettet Tinder. Hvorfor gjør ikke kjæresten min det samme?

Foto: Åge Peterson (illustrasjon)

De møttes på Tinder for noen måneder siden og ble kjærester. Hun slettet profilen sin, men gjorde han det samme?

– Jeg etablerte en falsk profil, og etter noen sveip dukket hans profil opp. Det var sårt, forteller kvinnen.

– Jeg sveipet til høyre og fikk raskt en match med ham. Kort tid etter skrev han til min falske profil at han var åpen for et forhold med den rette, og også var åpen for å være elsker.

Hva gjør hun nå?

Les også Frode Thuen: Hvorfor sletter ikke han også Tinder?

Psykolog Frode Thuen er A-magasinets faste samlivsekspert. Han er også professor ved Høgskulen på Vestlandet. Foto: Stig B. Hansen

Alarmen går hos Frode Thuen: - Dette får alle mine varsellamper til å lyse

Foto: Åge Peterson (illustrasjon)

Han vil ikke flytte sammen og sier han trenger mye alenetid. Hun stusser på hans forhold til noen andre kvinner. Dét er langt ifra forholdets eneste problem, svarer Frode Thuen, når kvinnen ber om hjelp til å «løfte blikket litt».

Les mer om hvorfor alarmen går hos samlivseksperten:

Les også Psykolog Frode Thuen: – Dette får alle mine varsellamper til å lyse

Hun er redd for å bli deprimert av ensomheten: – Som om all energi har forduftet.

Foto: Åge Peterson (illustrasjon)

All tiden alene gjør den 40 år gamle kvinnen uendelig lei av sitt eget selskap.

– Jeg er i ferd med å synke ned i stadig dypere passivitet og motløshet. Jeg har ikke noe initiativ til å komme meg ut av elendigheten. Det eneste jeg har, føles det som, er tunge tanker om at livet mitt er meningsløst.

Hvordan tenker Frode Thuen at hun skal komme seg ut av denne hengemyren?

Les også Kvinne (40) er redd for å bli deprimert av ensomheten: – Det er som om all energi har forduftet

Ungdomsforelskelsen blusset opp igjen

Illustrasjon: Åge Peterson

Som ung var mannen veldig forelsket i en kvinne. Nå er hun blitt singel og har kontaktet ham på Facebook. De chattet, møttes og følelsene blusset opp igjen.

Mannen sier han har presisert at han bare ønsker vennskap. Det synes kona er vanskelig.

Hvem har rett - mannen eller kona? Les Thuens vurderinger her:

Les også Frode Thuen: Ungdomsforelskelsen blusset opp igjen

Sexløst parforhold: Jeg savner sex og intimitet, men ikke kun for sexens skyld

Foto: Martin M. Hvattum/byHands

Kona vil ikke lenger ha sex. Går det an å leve godt i et platonisk ekteskap?, lurer en mann.

– I min omgangskrets har jeg inntrykk av at dette gjelder mange menn. Samlivsbrudd er ikke aktuelt, fordi barnas trygghet og familien tross alt trumfer våre egne behov. Mangel på sex og intimitet blir en stille sorg vi velger å leve med, skriver han.

Les Frode Thuens svar her:

Les også Sexløst parforhold: Jeg savner sex og intimitet, men ikke kun for sexens skyld

Lei av kjærestens prioriteringer: – Jeg vet aldri når han kommer, eller om han dukker opp i helgene.

Foto: Åge Peterson

Han jobber mye, men har også en del fri. Da prioriterer han å gå på jakt, forteller en kvinne, som synes det er sårt ta det ikke er hun som blir prioritert.

– Jeg ser ham kanskje et par ganger i uken. Han kommer til meg på kvelden, overnatter og drar på formiddagen. Vi gjør veldig sjelden ting sammen, bare på hver vår kant. Jeg har prøvd å ta det opp med ham flere ganger, men han unnskylder seg med at han alltid har så mye å gjøre, skriver hun.

Hva var Thuens råd, mon tro?

Les også Frode Thuen: Kjæresten kommer og går som han vil. Hun sliter.

Elskerinnen visste at mannen har vært utro flere ganger. Så ble hun forelsket.

Foto: Åge Peterson (illustrasjon)

I flere år har hun vært elskerinnen til en gift mann som er nesten dobbelt så gammel som henne.

– Forholdet er i ferd med å drive meg til galskap.Jeg er forelsket, men jeg er minst tredje kvinne han er utro med, skriver hun til Frode Thuen.

Er det noen som helst grunn til å tro at et slikt forhold er liv laga, Thuen?

Les også Jeg er forelsket, men jeg er minst tredje kvinne han er utro med

Hun er seksuelt hemmet og får aldri orgasme. Det bekymrer mannen.

Foto: Åge Peterson

Alt som har med sex å gjøre, er vanskelig for henne. Hun føler lett skam og usikkerhet i seksuelle situasjoner. Skyldes det at foreldrene hennes hadde et veldig strengt syn på sex og slo ned på alt de oppfattet som seksuell lyst eller erotisk utforskning da hun kom i tenårene?, spør en frustrert mann.

Frode Thuen er ikke så sikker på dét.

Les også Frode Thuen: Er det de strenge foreldrenes skyld at hun er hemmet seksuelt?

Han får tenning av porno, men synes det er uetisk

Foto: Åge Peterson

– Problemet mitt er at porno funker. Det tenner meg, og jeg får et dopamin-rush. Da er det vanskelig å la være å bruke det, skriver den gifte mannen. Han mener bruk av porno er uetisk, og etterlyste psykologens porno-råd.

Bør mannen ha dårlig samvittighet, Frode Thuen?

Les også Han skammer seg over å se porno

– Vi krangler altfor ofte

Foto: Åge Peterson (illustrasjon)

Er det kranglingen som utløser misforståelsene, eller er det omvendt?

Når hun og mannen er alene hjemme, sliter de med kommunikasjonen. De misforstår og snakker forbi hverandre.

– Dette fører til at vi begynner å krangle, eller kan bli skuffet og såret eller sure. Jeg vet ikke alltid hva som kommer først og sist. Men det skjer i alle fall altfor ofte, skriver damen, som har vært gift i nesten 30 år.

Har Thuen gode råd til paret for å komme seg ut av den onde sirkelen, tro?