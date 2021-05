Alt jeg sier nå, kommer til å høres ut som en løgn. Men lytt likevel.

Føler du deg truffet? Bra. For denne er ikke bare til Svein, Kari og Steigan.

Ifølge UNICEF har vaksinemotstandere globalt økt sin følgerskare med rundt 20 prosent i løpet av covid-19-pandemien. Svein Østvik t.v. og Kari Jaquesson var blant koronaskeptikerne som demonstrerte foran Stortinget 1. mai. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Jeg plukker opp telefonen, og ser på den igjen. Meldingen. Den jeg har ventet på.

I kveld er det min tur. Jeg skal få stikket i armen, men det stikker i magen. Hva om personalet gjør en feil? Om jeg får bivirkninger? Senskader? Er jeg blitt lurt?

Tvilen lugger, men får ligge. For jeg vet at en magefølelse ikke har tilgang på utallige forskningsrapporter, på statistikk, på fagfolk som sier at den tar feil.

At du tar feil.

Dersom man kan bli forført av faktafornektelse, kan man vel bli frelst på ny? spør Ingeborg Senneset. Foto: Aftenposten

Denne er til deg som brukte 1. mai til å markere vaksinemotstand og anti-smittevern foran Stortinget. Du som sto rygg mot rygg med holocaustfornektere og en islamfiendtlig organisasjon.

Du som løftet fanen for frihet, selv om friheten du vil ha, er fra beskyttelse, ikke angrep.

Og den er til deg som er sykepleier, akkurat som meg, og burde vite bedre. Likevel sprer du løgner om at tallet på døde av vaksinen nå overskrider tallet på døde av covid-19.

Foto: Randi Matland

Og du, som i det stille videresender artikler som «beviser» at koronaviruset ikke er spesielt farlig. Du som kaller deg samfunnskritisk fordi du er imot myndighetenes smitteverntiltak, men ikke er kritisk til eget valg av kilder.

Du som mener Bent Høie er «en idiot» og at du selv er «årvåken» – mener du virkelig at 95 prosent av befolkningen sover?

Uansett. Alt jeg sier nå, kommer sikkert til å høres ut som en løgn for deg. Men lytt likevel.

Ligner mer på religion enn retning

Skal man forsøke å forstå kreftene som driver falsk, villedende og destruktiv «informasjon» om vaksiner, er det om å gjøre å holde et blikk også i retning andre anti-bevegelser og ytterpunkter. Men det er mer.

Vaksinemotstand ligner mindre og mindre på en retning og mer og mer på en religion. Tro kan flytte fjell, og når det gjelder akkurat vaksiner, er det en trussel.

Men dersom man kan bli forført av faktafornektelse, kan man vel bli frelst på ny?

Se på en av USAs mest notoriske vaksinemotstandere, som kledde seg ut som meslinger på halloween fordi den potensielt dødelige barnesykdommen var «det minst farlige» hun visste om.

Foto: Heather Simpsons Facebook-side (venstre) og Instagram

Småbarnsmoren har gått fra å spre skrekkpropaganda om koronaviruset til å smile på offentlige bilder mens hun fikk sin første vaksinedose. Dagen før hadde hennes tre år gamle datter fått sin aller første vaksine, mot polio.

