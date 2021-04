Foto: Stine og Hege Schulz Heireng A-magasinet Aktiv Oppe på Besseggen er det kø. I lia nedenfor er det stille og rolig.

Besseggen, Galdhøpiggen og Romsdalseggen er blitt klassikere fordi de gir spektakulære opplevelser. Med noen små triks slipper du å gå i kø.

Randulf Valle Journalist

Nå nettopp

– Turene som blir klassikere, har noe helt unikt ved seg. De tilbyr majestetiske omgivelser og har stor opplevelsesverdi, sier Stine Schultz Heireng.

Sammen med søsteren Hege har hun utgitt boken Norges beste turklassikere.

– Når du velger en slik tur, er du garantert en stor opplevelse, konstaterer hun før søsteren utdyper:

– Før man for eksempel går Besseggen, har man gjerne tenkt på det lenge, lest, sett på bilder og ment noe om turen, sier hun og påpeker at det gir glede gjennom hele prosessen.

Begge ser på turklassikere som noe historisk og tradisjonsrikt. De binder turfolk sammen på tvers av generasjoner og gruppetilhørighet. Mange har for eksempel gått til Galdhøpiggen med foreldrene sine, senere tar de med egne barn på samme tur. Da blir klassikeren et felles referansepunkt.

Det er også fint å bruke turer alle kjenner, som et eksempel på vanskelighetsgrad. Har du gått Besseggen, klarer du denne turen også!

Tursøstre. Stine (t.v.) og Hege Schultz Heireng har samlet norske turklassikere mellom to permer. Foto: Randulf Valle

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn