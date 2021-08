A-magasinet Grønn energi Ambassadøren som gruer seg til å dra Etter fire år i Norge er det tre ting Danmarks avtroppende ambassadør misunner oss. Én av dem tror han vil roe oljeabstinensen vår.

12 minutter siden

I noen uker har en 56 år gammel dansk trebarnsfar gått rundt i Oslos gater og vært litt molefonken. Jarl Frijs-Madsen gruer seg til å flytte fra Norge. Da han kom til landet høsten 2017, fikk han erfare noe helt uventet: «Jeg er Danmarks ambassadør til Norge», fortalte Frijs-Madsen nordmenn som lurte på hva han gjorde her. «Jeg elsker Danmark!», svarte de. Det skjedde så mange ganger at diplomaten til slutt forsto at det var sant.

– Forestill deg hvor fantastisk det er å være dansk ambassadør i et land der alle elsker Danmark, sier han og smiler så bredt at man forstår at det er helt greit.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn