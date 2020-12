A-magasinet Viten Radiovert Maria Fantino (25) fortalte sin #metoo-historie

Hvorfor kom #metoo så sent til Danmark? Ekspertene mener det kan skyldes likestillingens posisjon i landet.

Nå nettopp

– Jeg og andre unge er ikke sexforskrekket. Vi er ikke pripne. Vi arbeider bare videre med en kjønnskamp som har vart altfor lenge i Danmark.

Maria Fantino (25) sitter i de åpne lokalene til Danmarks Radio (DR) og snakker med en bestemt stemme over videomøtet.

Radioverten på DR P3 forteller at mange i Danmark tidligere har kviet seg for å fortelle sine #metoo-historier i frykt for beskyldninger om å være snerpete og lite tolerante. En fiende av det danske frisinnet.

Selv har hun nå fortalt sin historie offentlig: da hun som praktikant for tre år siden varslet om en episode med seksuell trakassering på jobb.

For Fantino har fått nok. Og hun har mange av sine danske medsøstre i ryggen.

Maria Fantino er radiovert på programmet Curlingklubben på DR P3. Tidligere i høst fortalte hun om sin #metoo-historie til lytterne på luften. Lærke Posselt