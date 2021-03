A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Hedvig Montgomery har selv vært alenemor. Dette lærte hun. Én voksen og ett barn er også en familie. Her er noen råd til deg som er alene med et barn.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

31 minutter siden

Altfor mange familier blir bedømt ut ifra hva de mangler, i stedet for hva de har. Det kan mangle en mor, eller det kan mangle en far. Men det er fortsatt en familie, bare mindre.

Visst kan det føles ensomt å være alene med et barn. Man kan få inntrykk av at alle andre foreldre er par, at alle andre familier er minst mamma, pappa og et barn. Hele samfunnet er lagt opp til at to voksne må man være – i hvert fall kan det føles slik for den som er én.

Men det er ikke sant. For barnet er én god forelder nok, og den lille familien med én voksen og ett barn er også en familie med arbeidsdeling, kjærlighet, ansvar, oppdragelse og gode og dårlige dager. Den lille familien har også sine helt egne gleder og problemer.

Her har vi møtt Julies mamma. Hun fikk Julie som en overraskelse, hun vet ikke hvem pappaen er, og kan ikke finne ut av det. Andre velger helt aktivt å få barn alene. Det finnes så mange historier, noen handler om svik, andre om mye lengsel. For Julie og mammaen hennes handler det om en mor som fant seg selv igjen gjennom den uventede graviditeten.