A-magasinet Broadway – Pandemien har endret Broadway for alltid

Stengte saler tvang musikalteatrene til å tenke nytt. Nå tror flere at pandemien for alltid kan ha endret Broadway.

Mari Glans-Doré

9 minutter siden

12. mars 2020 la mørket seg over Broadway. New Yorks 41 teatersaler ble stengt for å stagge koronaviruset. Plutselig lå scenegulvene øde, i de fløyelskledde setene satt ikke lenger et forventningsfullt publikum. I løpet av 24 timer gikk det ærverdige teaterdistriktet fra å være en av Manhattans hovedpulsårer til å bli et ensomt ingenmannsland. Det gjorde dypt inntrykk på mange newyorkere, som følte at byen hadde mistet litt av sjelen sin.

– Det er utrolig trist å vandre gatelangs i teaterdistriktet og se alle dørene og vinduene som er boltet igjen. Derfor føltes det veldig riktig å spille inn denne serien nå, forteller Cecily Strong via Zoom.

