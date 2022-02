Frode Thuen: Ikke et likeverdig forhold

Han drar til fjells så fort skiheisene åpner og prioriterer vennegjengen. Hun kommer i andre rekke. Kan de likevel få det til å funke?

16. feb. 2022 09:28 Sist oppdatert 10 minutter siden

Jeg lurer på om du har innspill til hvordan man kan håndtere ulike behov i parforholdet, og hva man bør godta og ikke godta fra partneren sin.

Jeg har de siste par årene vært kjæreste med en mann i midten av 40-årene, som var singel i en god del år før vi traff hverandre. Da kunne han i stor grad fokusere på sine egne interesser, tilbringe masse tid sammen med vennegjengen sin og ellers drive med sin store lidenskap: ski- og toppturer.

Selv er jeg mer glad i å gå på konserter og gå ut og spise. Allerede i starten tenkte jeg at det ville gi oss noen utfordringer. Da jeg påpekte det for ham, svarte han at det bare er noen få helger i året som går med til turene hans, og at det ikke ville bli noe problem. Men i praksis har han dratt til fjells hver helg fra skiheisene åpnet tidlig i desember, og han var dessuten borte i hele juleferien.

Jeg har prøvd å tilpasse meg så godt jeg kan, selv om det betyr at jeg må prøve å gjøre om på mine barnehelger for at vi skal kunne treffes. Og det toppet seg litt da han ikke ville at vi skulle planlegge noe en helg fordi det kanskje kom masse nysnø.

