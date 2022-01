A-magasinet Terror Oussama Atar var hjernen bak terrorangrepene i Paris og Brussel. USA skal ha drept ham, men han er fremdeles ikke offisielt bekreftet død. Nå pågår rettssaken mot ham, hans bror og 18 andre tiltalte i Paris.

Vibeke Knoop Rachline Journalist i Paris

6. jan. 2022 11:00 Sist oppdatert nå nettopp

29. april 2019 publiserte kalif Abou Bakr al-Baghdadi en video på det krypterte nettverket Telegram. IS’ øverste leder beklaget det tapte slaget i Baghouz, det siste IS-kontrollerte området i Syria. Han takket krigerne, sa han ville hevne martyrene og lovet å kjempe videre mot Vesten. Med et maskingevær AK-47 ved sin side fremhevet han noen av sine beste menn.

Én av dem var Abou Yassir al-Belgicki – eller belgisk-marokkanske Oussama Atar. Ukjent for resten av verden, men ikke for belgisk etterretning. En 33-åring med et langt terrorrulleblad, en jihad-veteran og et svært ømt punkt for belgiske myndigheter.