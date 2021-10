A-magasinet Renate Reinsve – Det er ikke sånn at jeg plutselig dukket opp fra ingenting Dagen før Renate Reinsve ble tilbudt hovedrollen i Verdens verste menneske, hadde Cannes-vinneren bestemt seg for å slutte som skuespiller.

Kjartan Brügger Bjånesøy Journalist

Ketil Blom Haugstulen Fotograf

Nå nettopp

– Jeg prøver ikke å la det gå til hodet på meg, men blir jo utrolig glad for å ha fått den største anerkjennelsen du kan få som skuespiller.

Det er en av disse lune høstdagene, en siste flik av sommeren som var. Renate Reinsve sitter i hagen i Damstredet, et av de eldste trehusområdene i Oslo. Det er seks år siden hun kjøpte trehuset som står skakt mot bergveggen, hun bor her med sønnen på to år.

