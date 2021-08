A-magasinet Portrettet «Jeg hater tanken på at jeg er kjendis. Men det er store fordeler ved å være det.» For å spe på lønnen sang Tore Sagen «We Are The Champions» med Rema-Reitan. Etter å ha forlatt NRK trenger han ikke det mer.

28. aug. 2021 08:37 Sist oppdatert 9 minutter siden

Det er ikke uten grunn at komikere tenker på stand-up som noe av det mest brutale som finnes. En mikrofon. En flaske vann. En settliste. Kanskje en krakk. På med flomlyset. Og ikke en kjeft å gjemme seg bak hvis man opplever det Tore Sagen akkurat har opplevd. 40-åringen har sunket sammen i en sofa bak scenen i Hadeland kultursal. Det er tre dager til hans offisielle stand up-debut, og nå lurer han på hva som traff ham. Publikum lo ikke. Eller, de lo jo litt, men for lavt, for kort og for sjelden.

Finnes det noe mer nådeløst enn å være en komiker som ikke får folk til å le?

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn