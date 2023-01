A-magasinet Siste ord Kaveh Rashidi: Unnskyld Albert og Astrid Jeg vil beklage på vegne av oss voksne. Vi har rotet det til her på planeten vår, og attpåtil føder vi dere og ber dere ta over roret når vi en dag forsvinner.





12.01.2023 09:43

Dere er født inn i en klimakrise vi har skapt, og som vi ikke gjør nok for å fikse. Til tross for all kunnskap kjører vi kloden ned i en grøft, som dere må sitte igjen i når vi forlater den.

For ikke å snakke om de militære konfliktene, flyktningene og utryggheten som rår over store deler av Jorden. Vi mennesker er rett og slett grusomme til tider. Selv grunnleggende menneskerettigheter mangler for folk som bare bor en liten flytur unna oss. Mange kan ikke vise sin kjærlighet for den de elsker, være den de er eller tro på det de vil. Det er ganske uforståelig, nesten absurd, at vi ikke har klart å oppnå noe så innlysende viktig og positivt.

