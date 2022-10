A-magasinet Godt brukt Stjernekokkens favorittredskap Stekespaden fra New York har fulgt kokk Filip Bendi i ni år. Nå er den med på beinhard trening til Bocuse d’Or.

4. oktober 2022

Jeg var ung kokk på Michelin-restauranten Daniel i New York i 2014 og hadde noen tøffe runder på stasjonene for kjøtt og fisk, som er de vanskeligste på et sånt kjøkken. Da kjøpte jeg denne stekespaden, og siden har den vært med meg som fast følgesvenn i konkurranser.

Når jeg bruker den, får jeg tilbake selvtilliten jeg hadde da jeg stekte fisk til de 250 gjestene vi hadde hver kveld på Daniel. Nå skal den sendes til en som lager håndtak, så kan den brukes i mange år til. Jeg bruker heller penger på å reparere den enn å kjøpe en ny. Den er full av bruksmerker, men er blitt redskapet jeg ikke kan kvitte meg med.