A-magasinet Portrettet Lubna Jaffery slår tilbake

Som barn ble hun banket opp, fordi hun var brun. Nå har Lubna Jaffery (43) tatt plass ved kongens bord.

Utenfor stortingsleiligheten sto en svart regjeringsbil og ventet på henne. Det var 28. juni, og Lubna Boby Jaffery skulle utnevnes til ny kultur- og likestillingsminister. Da hun satte seg inn, unnskyldte hun seg til sjåføren: «Sorry, altså. Beklager at du må kjøre meg denne korte turen, det tar jo bare to minutter å gå bort til Slottet.»

– Han så bare dumt på meg og forklarte at det er en grunn til at statsråden har privatsjåfører, det handler blant annet om sikkerhet. Etter at jeg ble kultur- og likestillingsminister, er bilen den mest umiddelbare følelsen av endring i jobbhverdagen min. Det føles fortsatt rart.