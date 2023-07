A-magasinet Matskolen En sjenerøs dessert

Den norske sommeren er som skapt for en fransk jordbærgalette.

Terten ser ut som den forsøker å fange hele sommersmaken i paiskallet sitt, men må gi tapt for kraften i de saftige, sauterte fruktene som presser seg ut igjennom deiglokket. En kake som forsøker å ta vare på hvert bær i den varme tiden, og som holder sine søte hender rundt dagens verdifulle fangst.

I Frankrike sier man flat som en galette der vi ville sagt pannekake. Men vi kjenner den stort sett som en terte som egentlig ikke forsøker å se så perfekt ut. Nå er det nettopp sitt upolerte ytre den scorer mest på, for det ligger ofte både en del arbeid og en plan bak det. Litt som å sminke seg for å se usminket ut.

Det viktigste er at galetten er enkel, med få komponenter. Det sier seg selv at alle elementer må være av topp kvalitet. Vi lager for eksempel ikke eplegalette tidlig på sommeren, men venter til eplene stråler med høstsolen. Det som skal i nå, er selvfølgelig jordbær. Mye jordbær. For på tross av det franske ordtaket om flathet er høyden paradoksalt nok viktig. Det skal se ut som om terten nesten ikke klarer å holde på alle de saftige godsakene. Men: Bygger du for høyt, vil den drukne i fruktsaft. Da vil den ikke lenger kunne kalles pai, kake eller terte med noen som helst form for overbevisning.

Så var det deigen. Pannekakerøre gjør ikke susen, selv om mange foretrekker et veldig tynt og sprøtt skall. Jeg bruker en mørdeig med litt luft og mykhet, men som likevel knaser lett mot tennene sammen med noen sukkerkrystaller. Den tåler dessuten bedre litt for mye bærsaft. Et tynt, knapt merkbart lag med ferskost gir assosiasjoner til strawberry cheesecake, men uten vulgariteten. En galette skal være sjenerøs og litt rigid på samme tid.

