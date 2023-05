Psykolog Frode Thuen: Han lar seg utnytte

Er det mulig å få ham til å skjønne at det ikke nytter å kjøpe seg venner?

12.05.2023 12:57

Jeg har en god venn som stadig klager over mennesker han omgås. – Jeg gir og gir, men får aldri noe tilbake, er omkvedet. Da svarer jeg: – Ja, men så får du slutte med det da, når du oppdager at strømmen av penger og tjenester bare går én vei! Men, det hjelper ikke. Slik har vi holdt på i årevis, og jeg forstår at jeg må slutte. Lurer derfor på hva jeg skal gjøre i stedet?

Min venn har hatt en vanskelig barndom med en selvsentrert mor, mangel på nærhet og betingelsesløs kjærlighet. Jeg traff moren før hun døde, en gammel og ensom dame, som manipulerte og drev med hersketeknikker i møte med andre mennesker.

Jeg mener at han kjøper seg venner, at han ikke tror det er mulig å bli elsket for den han er, at han må prestere og betale. Han tenker at han er snill, og det er et selvbilde han liker. Men synes ikke han er snill – i hvert fall ikke mot seg selv.

Les Frode Thuens svar lenger ned: