A-magasinet Matskolen Matskolen: Brent smør

Gull med røyksmak.

26.04.2023 10:00 Oppdatert 30.04.2023 08:32

For lenge siden kom jeg over et bilde som har brent seg fast i hukommelsen min. Det var utdrag av en regningsbok fra en kro i Hansatidens Bergen. Gjengitt var kontoen til en mann som spiste på kroen hver eneste dag, og regningen summerte opp det han hadde inntatt i løpet av ett år. En hverdagslogg.

Så hva spiste han? Smør, brød og øl. Hver dag, bortsett fra noen ytterst få unntak med suppe eller noe annet. Han tilhørte antagelig ikke de fattigste, da smør var noe de underprivilegerte bare kunne se langt etter. De rike skummet fløten, mens resten drakk skummet melk og spiste mager ost. Fra fløten kjernet man ut smøret, saltet det og pakket det til en lett omsettbar gullklump av ren energi og fantastisk smak. En servering med godt brød og smør tilsvarte kanskje 15 liter melk og minst 1 kvadratmeter med kornåker. Kort sagt et stort måltid.

