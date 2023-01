A-magasinet Motivasjon Hun flådde en kanin, kokte den og drakk kraften. Gikk 17 mil i bitende kulde uten varme klær. Anna Krogh (23) er historisk.

Ingen kvinne hadde noensinne klart det danske, ekstreme militære overlevelseskurset. Så kom norske Anna Krogh.

26.01.2023 12:53 Oppdatert 27.01.2023 22:31

Det verste? Kanskje den første mørke natten i 15 minus, alene, i et helt ukjent område etter å ha vært i «fangenskap». De hadde tatt fra henne lue, votter og alt varmt tøy. Nå fraktet de henne i bil, med hette over hodet, og etterlot henne ute på et jorde.

Norske Anna Krogh, 23 år og tidligere kokk fra Color Line, var satt i land på den danske øya Bornholm. Hun var uten kart, kompass, klokke eller mobil. Hun ante ikke hvor hun var. Men hun visste at hun hadde langt igjen. Så hun bare fortsatte.

