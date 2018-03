Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) opplyser til Aftenposten at de ikke er kjent med at det tidligere har skjedd at det kreves voldsoffererstatning basert på handlingene til en statsråd.

For olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) dreier det som om handlinger som skjedde da han var nestleder i Frp. Han ble i 2001 etterforsket for seksuelle overgrep mot den da 16 år gamle jenta på FpU-landsmøtet i januar 2000, men saken ble henlagt som intet straffbart forhold.