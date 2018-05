– Gatepreststillingen i Kirkens Bymisjon er på mange måter en drømmejobb. Den er variert og spennende og har et særskilt blikk for byens liv og utenforskap. Det ligger mitt hjerte nært. Jeg har et dypt engasjement både for menneskene som bor her og de tilreisende.

Altfor mange er blitt blinde for de store forskjellene i denne lille storbyen vår. Noen er nødt til å leve på gata og skaffe livsbrød for seg og sin familie via tigging. Andre er forvist til et gateliv fordi systemet ikke gir dem det de trenger. Det fins så mange former for utenforskap, både på gata og bak byens mange fasader. Og vi har altfor mye fremmedfrykt og rasisme. Men Oslo er også full av Oslove og det tror jeg flere Oslo-borgere kunne ha godt av å få bedre øye på, nettopp fordi vi trenger mer av det!