Asiatisk mat er blitt allemannseie i Norge. Men hva drikker man egentlig til? Det spørsmålet dukker jevnlig opp i min mailboks. De som leser denne spalten fast, har sikkert lagt merke til at jeg så ofte jeg kan knytter vinen opp til mat, råvare eller anledning.

Og jeg innrømmer det gjerne: Ofte tenker jeg for tradisjonelt og for smalt. Nesten all kunnskap om hvordan kombinere mat med vin er basert på det vestlige kjøkkenet. Vi sentrerer måltidet rundt en proteinkilde, som lam, kylling eller fisk. Fett trenger friskhet, sier vi.