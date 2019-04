– At jeg skulle bli forfatter selv, det hadde jeg aldri trodd. Da jeg gikk på skolen, drømte jeg heller om å få betalt for å lese bøker. Å skrive dem anså jeg som så urealistisk, at den tanken gadd jeg ikke bruke tid på engang, sier den amerikanske 30-åringen til A-magasinet.

Anna Todd var på militærbasen Fort Hood da graviditetstesten viste to blå streker. Hun var 22 år gammel, hadde ingen utdannelse og ante ikke om mannen hennes ville komme hjem fra Irak i live eller ikke.