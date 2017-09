– Hvem er du, egentlig?

– En dame på 56 år som hverken er ung eller upcoming lenger. Jeg tør stå for noe, og er tydelig uten at jeg krever at andre nødvendigvis skal mene det samme som meg. Jeg er opptatt av å åpne opp dører og som biskop blir ett av målene å bane vei for alle de flotte prestene som kommer etter meg. Jeg gråter når jeg ser sentimentale filmer. Om det koker over og jeg blir hissig, kan jeg si ting som kommer galt ut. Jeg reagerer sterkt på urettferdighet, og når makta tråkker på folk, blir jeg opprørt.