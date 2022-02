Siste ord: Bestemors stil

Jeg vil bo i kroppen min, slik bestemor Aasta gjorde.

Guro Hoftun Forfatter og journalist

Lars Fiske Illustratør

Livet i kroppen er komplisert. Er du så heldig at du blir en voksen dame som meg, får du vite at markedsverdien synker.

Er du så heldig at livet er fylt med mye godt og lite slit, kan knærne knele under vekten av deg. Hjertet svikte. Kolesterolet øke.

Lege Wasim Zahid viste frem sjokolade og kjeks-magen på sosiale medier. Kjendisene kollapset på treningsmatten i TV-programmet «16 ukers helvete». De var kommet til et punkt der de måtte ta kontroll over kroppen før det var for sent. Likevel kom kritikken. For slike kontrollregimer og strenge dietter blir folk dødssyke av. De som er syke, har ikke hatt seksten uker, men mange år i helvete.

«Denne sykdommen er som å være i et voldelig forhold, du blir manipulert inn i et helvete du ikke klarer å stoppe», forteller en jente jeg kjenner. Hun har vært syk over halve livet.

Mat kan være en fiende. Både om du stapper den i deg. Eller om du kutter den ut.