Treet har trøstet pårørende og presidenter, turister og travle newyorkere. Nå skal to avleggere plantes i Norge.

Dette er en historie om et pæretre. Et knust, forkullet tre som vokste seg så sterkt og kraftig at det til slutt nådde helt til Norge.

Noen uker etter terrorangrepene i USA i 2001, de som drepte nesten 3.000 mennesker og snudde verden på hodet, ble nemlig et levende vesen funnet i ruinene etter tvillingtårnene: Et tre. Et svartbrent, herjet, lite pæretre.

Stammen var forkullet, de fleste grenene blåst bort. Bare noen falmede blader var igjen. Men det var i live!

Letemannskapene, de som i mange uker hadde hatt menneskelig tragedie som arbeidssted, så kanskje det levende treet som et symbol. På liv. Håp. Overlevelse, motstandskraft – det å kunne reise seg igjen etter en voldsom tragedie.

Så de bestemte seg for å ta skikkelig godt vare på treet.

The survivor tree

Det lille kreket ble nennsomt flyttet fra 911 Greenwich Street, til New Yorks beste arborister, eller tredoktorer, om du vil. I bydelen Bronx fikk treet all mulig omsorg og kjærlighet. Det overlevde. Vokste. Og ni år etter, i 2010, var det endelig sterkt nok til å plantes ut ved det grandiose, nasjonale minnestedet for 11. september-tragedien. Da hadde det for lengst fått navnet The Survivor Tree.

Der står treet i dag, proppfullt av livskraft. Det har trøstet og berørt pårørende og presidenter, turister og travle newyorkere. Og hver vår er den store, kraftige kronen overstrødd av hvitrosa blomster.

USAs president Joe Biden og hans kone, Jill Biden, besøkte The Survivor Tree i 2018, like før han ble valgt til president.

– At trærne kom tilbake hit var et symbol på motstandskraft, sa Joan Mastropaolo da hun besøkte treet 16. august i år. Hun er styremedlem i 9/11-museet.

Josh Segarra fra Orlando i Florida klemmer sin kone Brace Segarra i 2016, etter en minnestund for ofrene for angrepet på en nattklubb i hjembyen.

Pæretreets viktigste frukt

Så sterkt har treet blitt, at det har født hundrevis av avleggere. Siden 2013 har disse vært treets viktigste frukt. De har nemlig blitt sendt som gaver til byer eller tettsteder i en rekke land – steder som alle har vært utsatt for terrorangrep, naturkatastrofer eller andre tragedier. Paris, London, Christchurch, Madrid, Boston og en altfor lang rekke amerikanske byer: Alle har de fått små overlevelsestrær som kanskje kan gi støtte, trøst og håp.

To små overlevelsestrær til Norge

20 år etter angrepet på USA. 10 år etter terrorangrepene på Utøya og Regjeringskvartalet. En fin anledning til å gi Norge to slike avleggere, mente 9/11 Memorial & Museum: det ene til Regjeringskvartalet. Det andre til Utøya.

Det finnes mennesker som har minnesteder som arbeidsplass. Som jobber med å lage et best mulig sted for terrorofre og pårørende som trenger trøst, eller å minnes dem de har mistet. Noe fint, ut av det forferdelige. Jørgen W. Frydnes er en sånn. I ti år har han vært daglig leder på Utøya.

Denne lille avleggeren skal snart plantes i norsk jord.

Og snart skal han altså snart få et lite pæretre fløyet over havet fra selveste New York. Det skal fraktes over Tyrifjorden på en skranglete ferge ved navn M/S Thorbjørn. Og så skal det plantes utenfor Hegnhuset. Om du ikke vet hva Hegnhuset er, så er det nybygget som er reist utenpå det opprinnelige Kafébygget. Der ble 13 unge mennesker frarøvet livet 22. juli 2011.

I dag er ikke bygget lenger bare et åsted. Det er også et demokrativerksted, omregnet av 69 søyler, en fra hver av dem som mistet livet på øya under terrorangrepet.

Båndet mellom New York og Utøya

Utenfor akkurat dette huset skal et lite tre fra New York altså slå røtter og vokse. Der skal det stå, år etter år, som et bånd mellom 9. september 2001 og 22. juli 2011. For Utøya-sjefen er dette det naturlige stedet, siden Hegnhuset er det tydeligste symbolet både det vonde og det vakre, som han sier.

Ennå vet Utøya-sjefen ikke når det lille treet skal plantes i norsk jord. Det må «tredoktorene» avgjøre, mener han, han vet mer om sørgende, enn om trær. Men han er glad for treet fra New York. For hjelp og erfaringer fra spesialistene på 9/11-senteret var viktig også for gjenoppbyggingen av Utøya. Uten dem hadde ikke nye Utøya blitt som den er blitt, sier han. Derfor var de der i sommer, under markeringen for 22. juli-massakren.

Treet vokser videre

Der var også Astrid Hoem, som nå er leder i AUF, men som den gangen var 16 år og løp for livet. Hun overlevde ved å gjemme seg i skrenten nedenfor Kjærlighetsstien, og vet litt om New Yorks smerte, sorg og savn. Tanken på at The Survivor Tree skal vokse seg stort og sterk på Utøya, gjør henne rørt. For henne er det et tegn på at de står sammen i kampen mot ekstremisme.

Slik vokser historien om et lite, forkullet pæretre fra ruinene i New York videre, også på en liten, grønn øy i Tyrifjorden. Det kan vokse vakre ting ut fra det dypeste mørke. Og en vår i fremtiden skal treet blomstre, også i Norge.

Hver vår blomstrer The Survival Tree i New York.