Indianer-lek, «n-ordet», joiking og gamle hits. Hva er lov og ikke lov i populærkulturen?

#metoo, #BlackLivesMatter og woke-bølgen endret spillereglene. Også for populærkulturen.

J.K. Rowling, verdens største fantasyforfatter, skapte storm med sine meninger om transbevegelsen.

Nå nettopp

Hva er greit å skrive i en skjønnlitterær bok, rope fra en tribune eller si mens det er publikum i salen? Hva er «tillatt» å harselere med på TV eller slenge ut av seg i et radioprogram som utelukkende har som mål å få folk til å le?

Og: Går det an å skille et verk fra meningene til personen som skapte verket? Harry Potter-forfatter J.K. Rowling vet mye om det siste. Rowlings uttalte kritikk av transbevegelsen og harselering med ordbruken om kjønn startet et råkjør mot 56-åringen. I januar i år ble det kjent at flere norske bibliotekarer vurderte å slutte å promotere Harry Potter-bøkene.