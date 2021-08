Hvordan kan man si at en vin er god? Velkommen inn i hodet på en vinanmelder.

Ingvild Tennfjord smaker seg gjennom vel 1000 nye viner for å finne ut hva hun vil anbefale oss i høst. Hvordan er det mulig?

Nå nettopp

I de ukene det varer, legger jeg sjelden sosiale planer på kvelden. For etter å ha smakt og spyttet drøye hundre viner på jobb, er jeg rimelig kjørt i hodet. Nå er det snart duket for at elleville 2146 nye produkter slippes gjennom Vinmonopolet. Og som vanlig er vi en liten gjeng som forsøker å smake oss gjennom.

For en absurd, gøyal og annerledes jobb dette er! I dag, for eksempel, byttet to mennesker på å skylle og skjenke i glassene mine, mens de samtidig oppdaterte meg på årgangsvariasjoner og meteorologiske forhold i Australia. Alt gikk på tid. En ny vinsmaking ventet. Kjenner jeg egentlig forskjell på smakene? Er det jug eller trylling? Hva er skiller en god fra en dårlig vin? Det er på tide å vise deg hva jeg tenker underveis. Og akkurat som i en vanlig vinsmaking, må du henge med i svingene. Dette går kjapt.

