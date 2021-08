A-magasinet Matskolen Frøet har erobret store deler av verden

Putt en neve quinoa i salaten!

Nå nettopp

Jeg pleier å si at jeg lager den beste maten når jeg rydder kjøleskapet. Nå i vekstsesongen gjør jeg det ofte, for da ligger det alltid noen blader, røtter, stilker og frukter der som begynner å henge med hodet. Men de er sjelden energirike nok til å gi en ønsket metthetsfølelse. Jeg må ha en viss drahjelp fra tørrvareskapet. Det kan være en kopp med ris, rester av hvete eller byggkorn, akterutseilt etter et bakeprosjekt, pastarester, hamp eller andre frø. Korn og frø er helt nødvendig for at vi skal få nok karbohydrater, proteiner og til og med fett, om vi ikke alltid skal ty til kjøtt. Og det kan vi jo ikke. Spesielt ikke om vi bare skal rydde kjøleskapet.

Spist i mange tusen år

Inkaene hadde sitt eget frø ekstra rikt på livets byggesteiner: quinoa, en plante i amarantfamilien som vokste i klaser høyt oppe i Andesfjellene. Spol fremover noen tusen år, og frøet har erobret store deler av verden og vunnet terreng fra kongen av korn. Jeg har ingen glutenfrykt, men kan kjenne litt på søvnigheten hvete gir meg. Kombinert med en tiltalende smak og konsistens gjør det at jeg ofte velger quinoa når jeg famler etter næring i tørrvareskapet.

En av frøets fremste egenskaper er at det tåler koking godt. Sett det kaldt, og ved behov kan du tilsette en neve i en salat eller et annet kjapt måltid. Quinoa finnes i flere farger, og alle er gode. Personlig holder jeg en knapp på den røde. Innbiller meg at den har mer smak. Koker du den med bare vann og litt salt, får du det luftigste resultatet. Sauterer du quinoaen i litt smør eller god olje med noen aromatiske ingredienser, blir den tyngre, men får mer smak.

