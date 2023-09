Psykolog Frode Thuen: Kvier seg for å spørre hvordan hun har det

Når dagens oppgaver i familien er unnagjort, ønsker han å pusle med sine ting. Da vil kona snakke om følelser.

Publisert: 12.09.2023 19:21

Jeg er en mann i slutten av 40-årene som har vært gift i snart 15 år. Vi har tre barn i skolealder og to fulle jobber. Hverdagen handler mye om logistikk, kjøring, henting, praktiske oppgaver som skal løses, osv. Et ganske vanlig, travelt liv i 2023, vil jeg tro.

Min kone og jeg er nokså ulike på mange måter. Jeg har et ganske stabilt følelsesliv, med få store topper eller dype daler. Jeg tar som oftest følelsene mine til etterretning, og hvis jeg er sliten og lei, tenker jeg bare:

Kan jeg gjøre noe for å bedre det? Hvis ja, gjør det, hvis ikke, venter jeg til det går over. For selv om følelser er et varsel til oss om at noe er fint eller feil, er de ikke alltid til å stole på, eller noe man skal handle på bakgrunn av. Mens min kone har større humørsvingninger og mye større behov for å kjenne på og snakke om følelser. Av og til dyrker hun dem litt for mye, tenker jeg.

