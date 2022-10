I desember 2017 publiserte Aftonbladet saken om Benny Fredriksson, sjef for Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm gjennom 16 år. På forsiden sto det: «Teatersjef presset skuespiller til abort for en rolle.» Gjennom samtaler med anonyme kilder mente avisen å ha funnet belegg for at Fredriksson hadde misbrukt sin makt ved teateret. Rett etterpå gikk Fredriksson av som sjef.

Noen måneder senere ble Aftonbladet felt for grovt brudd på god presseetikk. Benny Fredriksson tok sitt eget liv i Australia i mars 2017.