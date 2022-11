Professor Frode Thuen: Er kjæresten min narsissist?

Kjæresten hennes har en svært spesiell oppførsel, og etter hvert er det flere varsellamper som lyser.

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Åge Peterson Illustratør

15. nov. 2022

Forholdet vårt startet med hyppig dating, endeløse komplimenter, introduksjon til venner og familie allerede kort tid etter at vi møttes, utallige tekstmeldinger til enhver tid på døgnet og generelt svært mye oppmerksomhet rettet min vei. Jeg var bedre enn noen han hadde truffet før, sa han, og det ble tidlig etablert at det skulle være oss to fra nå av. Dette var forelskelse på et nivå jeg aldri før har opplevd, og jeg var sikker på at jeg hadde funnet min sjelevenn – den typen kjærlighet man ser i Disney-filmer.

Men etter en tid trådte de røde flaggene frem. Han begynte å bli ekstremt sjalu, og han ble irritert av å se meg sammen med venner og familie. Og han kunne gå fra lys til mørk stemning på rekordtid, og tilbake igjen like raskt, som om ingenting hadde skjedd. Innimellom ble han også kald og utilnærmelig. Dessuten begynte han å fortelle ulogiske løgner om sin egen familie.

Men det som kanskje var verst, var at han bak min rygg, tok kontakt med andre personer via datingapper. Det hele toppet seg da han forsøkte å avtale sex og sendte nakenbilder hvor ansiktet hans var synlig, til en person han ikke visste at jeg kjente. Vedkommende ga umiddelbart beskjed til meg, og dermed sto jeg med bildebeviset i hånden.

