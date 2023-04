A-magasinet Siste ord Christine Koht: Hundelivets høst Jeg går kveldstur og tenker, jøss, sånn er det å ha hund. Noe så trivelig! For her går jeg og Lille i raskt tempo.

03.04.2023 09:59

Det er snusing, det er trekk i båndet, iherdig speiding, fryd og engasjement og liv så hele Lille dirrer. Så bråstopper hun, løfter den ene labben i proff jegerposisjon og visj, vi styrter av gårde. Se! En annen hund! Jippi!

For våren er i anmarsj og Lille har løpetid igjen. Jeg elsker det, for det betyr at jeg har hund slik jeg hadde hund da hun var ung. Lille vil ut, Lille vil leke med andre. Tenk, her står jeg i parken med andre hundeeiere og prater, det var jammen lenge siden.