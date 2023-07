A-magasinet Matskolen En søt start på dagen

Mengder av smeltet ost – med en sprø skorpe og mye sirup på toppen. Smak på den!

Høres det mye ut med smeltet ost, sprø skorpe og sirup på morgenen? Går det an? Er det i det hele tatt lov? Det var slike spørsmål jeg stilte meg da jeg første gang sto ansikt til ansikt med knefeh, en form for ostekake fra Midtøsten. Og det var til overmål til frokost. Svaret var selvfølgelig ja. Ja, ja, ja!

Knefeh, knafeh, kunafeh. Man finner den fra Tyrkia til Israel i forskjellige varianter i hvert fall tusen år tilbake i tid. Alle påstår selvfølgelig at de har den opprinnelige versjonen. Men ofte er variantene så forskjellige at det er vanskelig å forstå at det er samme rett. Men det er tre fellesnevnere: kadaifnudler, ost og sukker. Den versjonen som høster mest jubel, er den som kommer fra Nabul i Palestina. Osten de har der, har en perfekt blanding av kremfølelse og skikkelig ostestrekk. Og nudlene blir finmalte, slik at skorpen er helt glatt.

Denne fantastiske kreasjonen får du servert over hele Midtøsten fra gigantiske panner på gaten i morgentimene eller etter solnedgang under fasten. For å bygge ut kaken til enda litt mer av et måltid får du noen steder hele kakestykket servert inni et sesambrød.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.