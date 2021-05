Foto: Stig B. Hansen A-magasinet Ida Ekblad Ida Ekblad er en av Norges best betalte kunstnere: – Jeg føler at jeg er del av en viktig forandring

Hun er en av Norges hotteste og best betalte kunstnere akkurat nå. – Jeg føler at jeg er del av en viktig forandring, det går an å satse på kvinner, sier Ida Ekblad.

Kaja Korsvold Journalist

28. mai 2021 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har vært heldig. Jeg bare snublet oppi noe som er økonomisk innbringende. Det var det siste jeg kunne se for meg, jeg som bare hadde lyst til å lage ting.

Kunstner Ida Ekblad ser liten ut der hun står kledd i blå kjeledress med malingsflekker midt i sitt digre atelier på Snarøya utenfor Oslo. Store lerreter står stablet mot veggene i det enorme rommet, på gulvet ligger lange stoffer med trykk på. To bord fulle av malingstuber og papptallerkener som ser ut til å fungere som palett.

Hun kaster på det lange håret:

– Men det er klart at man får ikke en stor karriere uten å jobbe for det.

