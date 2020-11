A-magasinet Aktiv Hun kan ikke huske sist hun kjøpte kjøtt i butikken. Marte Bergum Hansen skyter heller middagen selv. Hun skyter heller middagen selv. Fra Marte var liten, har det vært en selvfølge at hun skulle starte med hjortejakt.

Hun løfter riflen sakte og sikter.

To hjorter står på høyden foran henne. En kolle og en kalv. Dyrene er nesten like store, så for et utrent øye er det vanskelig å se forskjell på dem. De er urolige, bretter ørene bakover og fanger åpenbart opp at noe ukjent er i nærheten.

Marte Bergum Hansen hvisker.

– Ikke pust.