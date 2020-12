«Jakob» hadde blåmerker på brystkassen. Da slo helsesøsteren alarm.

Han kom til spedbarnskontroll med 19 brudd i ribbeina. Nå er han blitt seks år. Hvordan gikk det med lille «Jakob»?

Helsesøster Solveig Ude på rommet der hun oppdaget blåmerkene på «Jakob». Barnet på bildet har ingenting med denne saken å gjøre. – Vi må tro at det skjer vold, før vi ser det, sier hun. Tor Stenersen

Lene Skogstrøm Journalist

Tor Stenersen Fotograf

21. des. 2020 12:32 Sist oppdatert 9 minutter siden

Sommeren 2014 tok helsesøster Solveig Ude imot en ung mor som kom med babyen sin til en litt forsinket femukerskontroll på helsestasjonen.

På begge sider av spedbarnets brystkasse oppdaget hun blågule merker. Ett tydelig og hovent og ett svakere på den andre siden.

Ude spurte moren hva det var.

– Jeg har ikke sett de merkene før, svarte hun.

Helsesøsteren følte seg nærmest paralysert. Hun tenkte: «Enhver mor ville sett de blåmerkene. Det er ikke mulig å unngå å se dem.»

Tydelig og rett frem fortalte hun den unge moren at merkene var en alvorlig sak. At de skyldtes blødninger under huden, og at gutten måtte undersøkes videre.

Solveig Ude gjorde noe ikke alle helsesøstre ville gjort: Hun slo umiddelbart alarm om blåmerkene hun hadde funnet.