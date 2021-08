A-magasinet Siste ord Christine Koht: «Jeg kan jo ikke bare bry meg om koselige menn og søte hunder, heller» Virkeligheten tar ikke ferie. Meningene strømmer på.

Nå nettopp

Det er sol og 22 grader i vannet. Det er meningen at jeg skal suge til meg sjelefred og nye krefter, men isteden koker jeg over av meninger. Jeg har kanskje 28 sterke meninger hver dag og det tar på. Nå for eksempel, hører jeg podkast på stranden og brenner av raseri over Aleksandr Lukasjenko. For en dritt.

Jeg vil gjerne holde meg oppdatert og informert. Men her kommer en koselig eldre mann med en liten, hvit bamsehund. Hva skal jeg velge, truslene mot demokratiet eller mannen med bamsehunden?

Jeg velger mannen med bamsehunden. Mia er ett år gammel og nyklipt.

– Hun reddet livet mitt, sier mannen, – etter at kona mi døde ble jeg så alene, men så fikk jeg Mia og nå kommer jeg meg ut og treffer folk.

Sjelefred og hvilepuls. Men jeg kan jo ikke bare bry meg om koselige menn og søte hunder, heller. Jeg er en borger, jeg må ha innsikt og engasjement. Det er debatter og kronikker og innlegg. Virkeligheten tar ikke ferie. Meningene strømmer på.

