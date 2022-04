A-magasinet Leve sammen Psykolog Frode Thuen: Umoralsk å like yngre menn? 48-årig kvinne føler at eldre menn ikke henger med seksuelt, derfor faller hun for yngre menn. Nå lurer hun på hvor lurt det er.

Jeg har med interesse fulgt debatten om kvinners markedsverdi og eldre menns ønske om en yngre kvinne. Min historie er som følger: Etter en skilsmisse for noen år siden, har jeg «prøvd meg i felten». Det har vært mange kleine episoder, noen kortere og noen lengre forhold. Altså noe som har fungert og noe som ikke har fungert i det hele tatt. Partnerne mine har variert fra slutten av tjueårene til godt voksne menn, 15 år eldre enn meg. Selv er jeg 48.

Jeg har gjort meg følgende erfaring: Den godt voksne mannen som synes det er stas med en 15 år yngre kvinne, er sjelden i stand til å matche denne kvinnens seksuelle behov. Uten unntak har mine godt voksne elskere/kjærester hatt ereksjonsproblemer, sviktende seksuell lyst og interesse.

Men de har vært fantastiske partnere mentalt, med en modenhet og refleksjonsevne jeg alltid savnet hos min egen mann, den gang jeg var gift. Og de har uten unntak vært stolte av meg, vist meg frem og solt seg i glansen av å ha kapret en yngre partner. Som om min ungdommelighet skulle smitte over på dem. Jeg overhørte også i flere sosiale sammenhenger og på fester, at andre menn hyllet potensen og viriliteten til min daværende kjæreste. De skulle bare visst ...

I disse forholdene endte jeg opp med å føle meg krevende, masete og med et altfor høyt energinivå. Mine eldre partnere var mest opptatt av å ligge på sofaen, se Champions League og ta seg en øl. Det endte med at jeg var sosial med venninner i stedet. Slik fant jeg ut at jeg hadde mer «kjemi» med menn som var en god del yngre enn meg. De var frilynte, nysgjerrige og ivrige etter å stå til tjeneste. Jeg har etter hvert funnet ut at jeg ikke trenger en mann som mest vil ha meg som trofé for sin selvfølelses skyld, men ellers mest ligger på sofaen. Da vil jeg heller nyte erotiske affærer med menn som er en god del yngre, og som ennå ikke har tanke for et A4-liv.

