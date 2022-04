A-magasinet Matskolen Matskolen: Kjempen fra Ukraina

Alle elsker dumplings, men å lage dem kan ærlig talt være et mas. Gå ukrainsk! Gå større!

6. apr. 2022 11:20 Sist oppdatert 6 minutter siden

Små biter pakket inn i hvetedeig, dampet eller kokt, er en fantastisk oppfinnelse. I alle land hvor du får dem dampende opp av en gryte, tar man et spesielt eierskap til dem. Og de påstår å sitte med opprinnelsen til retten. Men ingenting er autentisk, og all mat er fra andre steder.

De kokte deigpakkene reiste fra Det fjerne østen for rundt tusen år siden, og de ligger som et spor etter Djengis Khans erobringer over store deler av det eurasiske kontinentet. Som om de skulle ha drysset ut av saltaskene i hvert eneste område han la under seg. Noen steder egnet seg kanskje spesielt godt til å dyrke pakkene videre, og det var gjerne der hveteåkrene var størst. Det er ikke rart at vareniki er blitt ukrainsk nasjonalrett.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.

