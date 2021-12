A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden «Alt er din feil!» 14-åringen er ulykkelig. Og hun mener det er morens skyld.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

7 minutter siden

Andrea (14) har gått rett i strupen på mor. Anklagene smeller mellom veggene i leiligheten. «Du har skylden!» roper hun. Skylden for å ikke stanse mobbingen i oppveksten, for problemene på skolen, for at hun ikke blir forstått. Skylden for å ødelegge livet hennes. Og tvilen gnager i moren. For kanskje har datteren litt rett?

Andrea er en livlig og selvstendig jente som alltid har funnet sine egne leker, hatt en sterk vilje og vært usigelig søt. Som 14-åring har hun fortsatt den sterke viljen. Men like søt er hun ikke, i hvert fall ikke mot moren sin. Hun har mange av de typiske tenåringsutbruddene: Om at ingen forstår henne, om at andre er stygge, idioter og ødelegger livet hennes. Hun kan tilbringe timer i strekk på rommet sitt, bare avbrutt av lange dusjer på badet. Hun bidrar lite til felles oppgaver i hjemmet.