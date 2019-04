Alt stemmer. Du sitter der i solveggen på hytta med et glass vin eller øl etter en lang skitur. Glasset har du satt i snøfonnen, arrangert bitte litt på skjeve. I bakgrunnen – snødekte tinder som strekker seg mot en nesten koboltblå himmel. En bred stripe ettermiddagssol treffer en dråpe på innsiden av glasset og skaper et glitrende spill. Du føler deg brisen, ør og heldig, og det kribler i fingrene. Du gjør det eneste riktige. Du tar et bilde, deler det på Facebook og Instagram, og legger på en underdrivende, misunnelsesverdig hashtag.