Hun var bare et barn da hun drepte en ung jente. Nå ligger «Sonya» (21) fastspent i belter på lukket avdeling. «Jeg skal drepe dere», brøler hun til de ansatte. Ingen klarer å håndtere en av Norges farligste kvinner. For første gang forteller hun sin historie. – De vet hva jeg har gjort, hva jeg er i stand til

Publisert: 13.09.2023 22:02 Oppdatert: 14.09.2023 20:16

Skrikene gjaller gjennom de nedslitte gangene på Dikemark. 21-åringen prøver å vri seg løs, men er stroppet til sengen med belter rundt brystet, armene og bena. Nesten hver dag legges «Sonya» i gulvet av de ansatte før hun festes i sengen med makt. Kroppen er full av blemmer og ferske blåmerker etter alle basketakene.

Det eneste hun kan gjøre, er å skrike.

«Bare vent, jeg skal skade dere skikkelig en gang!» står det i tvangsloggen.

Kvinnens historie og unik dokumentasjon fra landets mest lukkede avdeling avdekker en virkelighet få kjenner.

Kvinnens egne bilder fra lukket avdeling. Her er hun iført såkalte transportbelter på armer og ben. Vis mer

Kvinnen blir fulgt inn på et besøksrom av tre ansatte. Hun er kledd i sykehuspysj, grå T-skjorte og slitte sandaler. De ansatte setter seg utenfor. Gjennom et stort vindu i døren overvåker de samtalen med A-magasinet. Sikkerhetsrutinene er klare: Gjør kvinnen en brå bevegelse, kommer de inn på rommet i løpet av sekunder for å ta kontroll over henne. De vet at hun kan angripe, og at det skjer brått og voldsomt.

– Når jeg er på mitt mørkeste, har jeg få grenser for hva jeg kan finne på å gjøre mot andre, sier Sonya.