A-magasinet Godt brukt «Ærlig talt,» sier vennene hennes. Det bryr ikke løypesjef Birgitte Gieæver seg om. Birgitte Giæver i Skiforeningen liker å bruke det hun har, fremfor å kjøpe nytt.

I går 08:15

Mange ser på vantene mine og sier: «Jeg vet godt hva du ønsker deg til jul.»

Men jeg ønsker meg ikke nye. Disse er en nydelig blanding av luft og isolasjon. De inngår i den perfekte kombinasjonen av plagg jeg har på hendene på lange turer: Vantene innerst. Et par strikkevotter jeg arvet etter min avdøde far for 22 år siden. Og et par tykke vindvotter i anorakkstoff ytterst. De har jeg for sikkerhets skyld tegnet et smilefjes på i begge håndflatene, slik at jeg kan få et smil fra votten i ekstra slitsomme situasjoner.