Under en håndfull fødes med tilstanden hvert år. Hun var en av de første i Norge som fikk foten snudd. På sykehuset lærte hun å akseptere seg selv. Lillefot og Storefot på nye eventyr

Der de aller fleste forsøker å skjule personlige feil og mangler, tok Charlotte Hansen tidlig et valg om å elske hele seg. Både det ene og det halve.

20.04.2023 12:36

Da Charlotte Hansen fremdeles var et foster, et sted mellom fem og elleve uker gammel, skjedde det noe som skulle forandre det planlagte livsløpet hennes. Om det var forstyrrelser i blodtilførselen, eksponering for miljøgifter eller en annen ukjent årsak, er det ingen som vet.

Børen skulle likevel bli hennes å bære.