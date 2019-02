Når kvelden senker seg over det lille tettstedet Valen i Sunnhordland, henter familien Gjøtterud Henriksen frem etuiene sine. Mamma Tone, pappa Roger, Magnus (13) og August (15). Under lokket ligger et par oransje briller uten styrke.

Det kan se Bono-apete og corny ut, men for de to sønnene er det blitt naturlig. Siden de var små barn, har brillene vært en fast del av kveldsrutinene. De tas på to timer før leggetid for å blokkere ut blått lys fra mobilskjermer og LED-lyspærer.